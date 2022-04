36ste AG Antwerp 10 Miles opnieuw een schot in de roos: "Je kan je rondje thuis graag lopen, maar dit is het summum"

Met een temperatuur van ongeveer 18 graden en een lentezonnetje was het ideaal weer. "De lopers die afzagen, werden voortgestuwd door enorm veel supporters", zegt Somers. "Dat hoorden we ook van de deelnemers. Iedereen was uitermate positief, vooral over de supporters langs de kant. Of het nu op Linkeroever was of aan de Kaaien of op de Grote markt. Dat is natuurlijk het summum voor elke deelnemer. Je kan wel graag je rondje thuis lopen, maar er gaat niets boven lopen door een stad als Antwerpen. Zeker als er langs de kant nog eens een heleboel volk staat."