Groot aantal bootvluchtelingen  probeert oversteek Middellandse Zee te maken: verschillende doden en vermisten

In 2019, het jaar dat de crisis uitbrak, probeerden 270 mensen via de zee het land te ontvluchten, vorig jaar waren er dat volgens het vluchtelingenagentschap van de VN minstens 1570. De meesten zijn Syriërs, maar ook het aantal Libanezen dat in een bootje stapt, neemt toe in de hoop de situatie in Libanon achter zich te laten.