Actievoerders vragen in Leuven aandacht voor proefdieren: “Proefapen aan KU Leuven moeten waardig pensioen krijgen”

Aan het Martelarenplein in Leuven verzamelden zondagnamiddag een honderdtal actievoerders van dierenrechtenorganisaties als Gaia, Bite Back en Animal Rights. Het is vandaag namelijk Wereldproefdierendag. "En dat de actievoerders in Leuven verzamelden is ook niet toevallig", zegt Jen Hochmuth van Animal Rights: “In Leuven is er het enige proefdiercentrum van het land waar nog proeven gedaan worden op apen. We komen daar al jaren voor op en maandelijks staan wij ook in Leuven. We willen de apen die nu aan de KU Leuven zitten een waardig pensioen gunnen.”