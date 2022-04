Amerikaanse ministers Blinken en Austin zouden in Kiev zijn voor gesprekken met president Zelenski

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn collega van Defensie Lloyd Austin zijn aangekomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev voor gesprekken met president Volodimir Zelenski. Dat zegt een adviseur van Zelenski nadat de president zelf het bezoek gisteren had aangekondigd. De VS heeft het bezoek niet bevestigd, mogelijk om veiligheidsredenen.