BELUISTER - "Arno, c'était magnifique": het allerlaatste, beklijvende interview met rockicoon Arno

Toch staat Arno er een beetje afkerig tegenover wanneer Friedl' Lesage de tekst omschrijft als "wijze levenslessen". "Lessen... ik zou een slechte leraar zijn. Ik leef vandaag. Het is heel bizar, ik heb dat nummer geschreven voor mijn ziekte (in 2016, red.). Ik geef geen boodschappen, ik zit niet in de politiek, ik zou niet willen dat iedereen zoals ik is, dan zitten we zeker in de stront."