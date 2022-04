Autobestuurder wil indruk maken met zijn wagen, maar ramt nieuwe broodjeszaak in Torhout

“Wij waren zelf naar een feestje geweest en lagen pas om 3 uur in bed”, zeggen Thomas en Cindy. “Opeens hoorden we een enorme knal. Toen we uit het raam keken, zagen we dat onze brievenbus en die van de buren kapot gereden was. Even later ontdekten we dat er een auto in de vitrine van onze nieuwe broodjeszaak stond. De bestuurder wou blijkbaar indruk maken op verschillende meisjes, die van een discotheek kwamen, door al driftend de rotonde op te rijden. Maar hij moet de controle over het stuur verloren zijn."

De bestuurder van 24 was niet gewond, maar is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. “Volgens wat wij horen was hij onder invloed van drank en drugs en moest hij testen ondergaan”, zegt het koppel. “We zijn niet kwaad. Het voornaamste is dat er geen gewonden gevallen zijn."