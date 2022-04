Bloesemzegening vindt na 2 jaar opnieuw plaats in Sint-Truiden: "We hebben er alles aan gemist"

De traditie wordt met plezier in ere gehouden en is ook van belang voor de Haspengouwse landbouwers. "Landbouwer zijn is geen gemakkelijk beroep. Er zijn zoveel dingen waar ze rekening mee moeten houden en waarmee ze in orde moeten zijn van de overheid. De tractors zijn hét symbool voor al het werk dat ze uitvoeren. En met deze zegening hopen we natuurlijk op een goede oogst. Maar vooral dat er geen ongelukken gebeuren."