Nederlander wint het EK Meeuwenschreeuwen in De Panne: "Geluid van een meeuw is echt mooi"

Het was druk deze middag in café De Verloren Gernoar in De Panne. En rond 15.00 uur ook erg luid, want toen begon het Europees Kampioenschap Meeuwenschreeuwen. Heel wat enthousiastelingen lieten zich van hun scherpste kant horen. Eén voor één imiteerden ze het geluid van een meeuw. Een professionele jury, met onder andere Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee, bekroonde uiteindelijk Reggy Laatsch uit Nederland tot de winnaar.

"Ik kon het geluid van een meeuw altijd al goed nabootsen. Toen ik een weddenschap verloor met twee vrienden van me, moest ik me verplicht inschrijven voor het EK Meeuwenschreeuwen. Wonder boven wonder won ik de wedstrijd. En nu, een paar jaar later, kwam ik mijn titel nog eens verdedigen. Het is me gelukt en daar ben ik fier op."