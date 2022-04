Macron of Le Pen? Stembureaus in Frankijk open voor beslissende ronde van presidentsverkiezingen

In de meest recente peilingen heeft Macron een voorsprong op Le Pen, maar die voorsprong is niet zo groot en varieert tussen de 6 en de 15 procentpunten, afhankelijk van de peiling. Of Macron erin slaagt om een tweede keer president te worden of niet, is in grote mate afhankelijk van de opkomst, en die ligt traditioneel laag. Peilingen voorspellen zelfs een mogelijk record aan mensen die ofwel een blanco stem uitbrengen, of niet gaan stemmen. Rond de middag heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de eerste cijfers over de opkomst vrij.



De eerste resultaten worden vanaf 20 uur vanavond verwacht, al zal de echte duidelijkheid pas vermoedelijk in de loop van de nacht of morgen komen. Als Macron het haalt, zou hij pas de tweede president in 20 jaar zijn die erin slaagt een tweede opeenvolgende ambtstermijn in de wacht te slepen.