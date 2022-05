Jobdag in gevangenis van Antwerpen levert 40 sollicitaties op: "Boven onze verwachtingen" 

Tijdens de jobdag kregen geïnteresseerden een rondleiding doorheen de gevangenis en uitleg over het reilen en zeilen van de dagelijkse werking. Dat is nodig volgens Patrick Verhoye, leidinggevende van het bewakerskorps: "We willen mensen aantrekken die nog te weinig weten over de gevangenis. We komen enkel in het nieuws als er geweld wordt gebruikt door gedetineerden of als er een vluchtpoging ondernomen wordt. Vandaag willen we mensen tonen dat het ook aangenaam kan zijn om hier te werken."