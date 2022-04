Gewonde bij dakbrand in appartementsgebouw in Sint-Joost-ten-Node, bewoners geëvacueerd

Het vuur werd rond 12 uur opgemerkt in het vier verdiepingen tellende gebouw. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was een ploeg van de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) al begonnen met de evacuatie van de bewoners. Eén bewoner van de vierde verdieping had rook ingeademd en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het plat dak en de aanpalende woningen, maar aan het gebouw zelf is er heel wat schade. De hoogste verdieping is vernield en onbewoonbaar, en de twee appartementen op de derde verdiepingen hebben zware waterschade opgelopen door het bluswater. De nutsvoorzieningen zijn er afgesloten, zodat ook die appartementen minstens tijdelijk onbewoonbaar zijn. De oorzaak van de brand was accidenteel, aldus nog de brandweer.