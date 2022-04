Man opgepakt na steekpartij aan treinstation Dampoort in Gent

De politiediensten kregen afgelopen nacht melding over een familiale twist waarbij een mes werd gebruikt, vlak bij het treinstation Dampoort. "Even leek het slachtoffer zelfs in levensgevaar. Daarom hebben we straat even afgezet", zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. "Maar van zodra dat we bericht kregen vanuit het ziekenhuis dat die persoon niet meer in kritieke toestand verkeerde, hebben we de straat weer opengezet."

De dader werd meteen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Het parket van Oost-Vlaanderen beslist nu of de man verder aangehouden wordt.