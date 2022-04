Na week vol fusieperikelen: meerderheidspartijen in Boortmeerbeek willen nu toch referendum organiseren over fusie

De kans dat er een referendum komt in Boortmeerbeek over de fusie met Mechelen, maar ook met andere buurgemeenten, wordt alsmaar groter. Zondag hebben de 2 meerderheidspartijen, Open VLD en N-VA, laten weten dat ze allebei zo’n referendum willen. De afgelopen week was er heel wat te doen rond de fusie, heel wat inwoners van Boortmeerbeek zijn misnoegd omdat ze niets wisten over de plannen.