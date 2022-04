Motorrijder (74) in levensgevaar na ongeval in Alveringem

Het ongeval werd eerder toevallig ontdekt toen een passant vanmorgen de zwaargewonde motorrijder zag liggen in de Steendamstraat in Alveringem. Dat is een landelijke weg vol bochten. De motorrijder van 74 moet de controle over zijn stuur verloren hebben, toen hij over een brugje reed. Daar ligt een stenen duiker.

"Het slachtoffer lag in het midden van de rijbaan", zegt korpschef Peter Billiouw van de zone Spoorkin. "Er waren geen derden bij het ongeval betrokken en er waren ook geen getuigen, want de motorrijder reed alleen. Hij is zwaargewond en in levensgevaar naar het AZ West in Veurne gebracht.