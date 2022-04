Ook in ons land onbekende hepatitis bij kinderen: "Waakzaam blijven, maar geen nood aan bijzondere maatregelen"

Op 15 april kwam de WHO met de eerste cijfers, gisteren was er een nieuwe update, op basis van de beschikbare gegevens op 21 april. Er zijn tot nu toe 169 gevallen in 12 landen bekend, het merendeel (114) in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er ook meldingen uit Spanje (13), Israël (12), de Verenigde Staten (9), Denemarken (6), Ierland (<5), Nederland (4), Italië (4), Noorwegen (2), Frankrijk (2), Roemenië (1) én België (1).

Ook in ons land is dus een melding gemaakt. Het gaat om een kind van 10 jaar, veel details worden niet vrijgegeven. "Aan gezondheidsdiensten is gevraagd om alle mogelijke gevallen sinds het begin van dit jaar te rapporteren", zegt professor Ruth Debruyne, maag-darm-leverarts voor kinderen aan het UZ Gent. "Op basis van de gegevens die we nu hebben, kunnen we zeggen dat er één geval in ons land is. Het voldeed aan de gevalsdefinitie die de WHO voor deze aandoening heeft opgesteld". De ziekte deed zich begin dit jaar voor, het kind maakt het intussen goed.