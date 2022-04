Brand in natuurgebied 't Zwart Water in Turnhout: 200m² natuur in vlammen op

Kort voor 11 uur vanmorgen is de brandweer van de hulpverleningszone Taxandria massaal uitgerukt naar het natuurgebied rond het Zwart Water, langs de Steenweg op Baarle-Hertog in Turnhout. Daar was om een nog onbekende reden brand ontstaan. Doordat het vuur snel is opgemerkt en de brandweer snel ter plaatse was, kon een verdere uitbreiding van de brand voorkomen worden. Nochtans stond er op het moment van de brand een strakke wind die het vuur flink zou kunnen aanwakkeren. Uiteindelijk ging naar schatting zo'n 200 m² natuur in vlammen op.