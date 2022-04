Oostende en Brussel openen rouwregister voor overleden Arno

De vlaggen hangen halfstok in Oostende, de geboortestad van zanger Arno. Hij was er ereburger. De komende dagen zullen volledig in het teken staan van hem: beeld en muziek in de straten en een online rouwregister.

In cultuurcentrum De Grote Post in Oostende ligt er ook een fysiek rouwregister. Griet Decrop is de allereerste persoon die er iets in geschreven heeft. "Mijn boodschap? We denken aan jou en aan de familie. Je hebt veel voor ons betekend." Arno zorgde volgens haar altijd voor verbinding. "Toen ik gisteren het bericht hoorde dat Arno overleden was, had ik het gevoel dat we moesten samenkomen. Arno heeft altijd voor veel verbinding tussen de mensen gezorgd. Zijn muziek was steeds verrassend. Puur, dat ook wel."

Ook Oostendenaar Marc kwam zijn medeleven betuigen. "Arno, dat is voor mij jeugdsentiment. Ik ben met Arno opgegroeid. Nog niet zo heel lang geleden, op 25 februari, heb ik zijn concert in het Casino Kursaal nog bijgewoond. Dat was prachtig. Nu breng ik een laatste eerbetoon door iets in het rouwregister te komen schrijven.