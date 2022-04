Open VLD in Tienen wordt “Blauw Wit Tienen”: "Meer participatie van burgers"

Zondagnamiddag werd in Tienen een lentereceptie gehouden voor de leden van Open VLD. Daar werd de nieuwe naam bekend gemaakt van de liberale partij: “Blauw Wit Tienen”. “We willen vooral op verandering en vernieuwing inzetten in onze stad”, zegt Tiens schepen Bram Delvaux (Blauw Wit Tienen). “We willen vooral de Tienenaars betrekken. We noemen het ook “Project 24”, naar de verkiezingen van 2024. We willen samen met de burgers een programma maken voor onze stad.”