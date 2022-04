Peter Hintjens over zijn broer Arno: "Hij heeft rust nu, ik ben blij voor hem"

In tegenstelling tot zijn broer Arno die naar Brussel verhuisde, is Peter Hintjens altijd in Oostende blijven wonen. Toch bleef Oostende ook voor Arno heel belangrijk, legt zijn broer uit. "Als hij kwam en we gingen iets drinken of eten, dan moest hij altijd de zee zien, dat was iets wat hij miste, denk ik, in Brussel. Wat hij niet had in Brussel, had hij in Oostende en wat hij niet had in Oostende had hij in Brussel. Zo was het een beetje."