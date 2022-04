Schoten gelost vlakbij Brussels Noordstation

De feiten speelden zich rond 19.30 u af in de Masuistraat in Schaarbeek. “De politie werd opgeroepen voor een schietpartij”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket. “Ter plekke werd er niemand meer aangetroffen. Geen verdachten, maar ook geen slachtoffer. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. We hebben de technische recherche van de federale gerechtelijke politie en een ballistisch deskundige ter plaatste gestuurd voor verder onderzoek.”