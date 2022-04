Steven Vandeput, de nieuwe ondervoorzitter van de N-VA: "Partij heeft verbinding nodig"

Vandeput ziet zich, in de lijn van Parys, als een man van de verbindingen, eerder dan van de confrontatie. Zo zei hij in "De ochtend" op Radio 1. "Ik ga er prat op dat ik bij de tegenpolen de verschillende belangen probeer te detecteren. Soms lukt dat, soms niet, om die met elkaar te verbinden."

Vandeput vindt dat de partij die verbinding ook nodig heeft, zonder dat hij daarbij expliciet over de vermeende tegenstellingen binnen de partij praat. "We kunnen veel bereiken met de partij, maar sinds corona hebben we elkaar weinig gezien. We moeten de verbindingen weer opzoeken, om eensgezind naar ons congres en uiteindelijk de verkiezingen in 2024 te kunnen gaan."

De vraag over die verkiezingen - zou N-VA met Vlaams Belang willen samenwerken na die verkiezingen? - ging Vandeput wel helemaal uit de weg.