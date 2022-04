Stoet Rosse Buurten Dendermonde, geslaagde opwarmer voor de Ros Beiaardommegang van volgende maand

“Maar nu was het eindelijk zo ver”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Wij hebben eigenlijk de mensen zelf de stoet laten organiseren, het is dus de stoet van het volk. We hebben wel 500 vergaderingen gehad in de verschillende wijken, en daar zijn heel wat creatieve ideeën uit voortgekomen. Qua veiligheid en organisatie is dit ook een ideale testcase voor 29 mei”