"Sturm der Liebe"- cast zakt af naar Shopping 1 in Genk: "Plezant om ze eens in het echt te zien"

Tientallen fans namen graag een handtekening in ontvangst, ook al moesten ze er soms een uur op wachten: "We kijken al 10 jaar elke dag, dus het is leuk om ze eens in het echte leven te zien. Één van de handtekeningen sturen we op naar onze zoon in Spanje. Hij kijkt daar ook dagelijks naar de serie via zijn smartphone."