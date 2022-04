Twintiger in levensgevaar na zwaar ongeval op E313 in Lummen

Rond 7 uur liep het mis op de E313 ter hoogte van Lummen in de richting van Antwerpen. Een jongeman kwam met zijn wagen eerst tegen de middenberm terecht en schoof dan over de rijbaan tegen de vangrail. Vervolgens is de auto over de vangrail tot tegen een boom geschoven in de berm. Daarna kwam het voertuig op zijn dak terecht en kwam het tot stilstand.

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg kwam erbij, net als de hulpdiensten. Ze dienden de eerste zorgen toe, daarna werd het slachtoffer in kritieke toestand naar het Jessa-ziekenhuis In Hasselt overgebracht.

De rechterrijstrook van de E313 werd afgesloten. De wegpolitie Limburg deed de vaststellingen. Het parket van Limburg besliste een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval te sturen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.