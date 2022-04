Presidentsverkiezingen gewonnen, maar wat nu? Deze uitdagingen wachten Emmanuel Macron

Dat ziet ook socioloog Mark Elchardus. "Bij zijn aanvaardingsspeech in 2017 benadrukte Macron dat zijn grote taak het verzoenen van Frankrijk was. Dat is een taak waar hij grandioos in mislukt is want de verdeling is nu nog veel groter." Elchardus verwijst bijvoorbeeld naar de beweging van de gele hesjes en de rellen die daardoor uitbraken.