Vrienden Sanda Dia na eerste procesdag: "Niet aan ons om te zeggen wat straf moet zijn, maar ze moeten gevolgen dragen"

De vrienden van Sanda Dia zijn opgelucht dat het Reuzegomproces na 3,5 jaar is gestart. Achttien leden van de studentenclub Reuzegom staan er terecht voor de dood van Sanda, die in 2018 overleed na een extreme studentendoop. "Wij zijn onze beste vriend kwijt", zegt Lucas Serrien in "De zevende dag". "Een vader is zijn zoon kwijt. Het is niet aan ons om te zeggen wat de straf is, maar ze moeten iets de rest van hun leven meedragen."