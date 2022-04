Emmanuel Macron verslaat Marine Le Pen en volgt zichzelf op als president van Frankrijk

Trapte Macron zijn campagne voor de eerste ronde van de verkiezingen pas laat op gang, dan vloog hij er voor de tweede ronde vandaag meteen in, zegt Decraene. "Hij is overal op het terrein geweest, ook op plaatsen waar hij het in de eerste ronde niet goed deed zoals in het noorden van het land of in de banlieues of buitenwijken waar de radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon het uitstekend had gedaan."