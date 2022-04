Zangeres Leki herstelt in revalidatiecentrum van herseninfarct, "ze moet veel opnieuw leren"

Ruim een maand geleden kondigde Stef Kamil Carlens op haar Facebookpagina ook al aan dat Leki opnieuw was opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van cerebrale malaria. In 2011 liep ze deze ziekte al eens op in haar geboorteland Congo. Ze herstelde toen in België, ging weer aan het werk en werkte daarna een tijd voor het Radio 2-programma "De madammen". In 2014 belandde ze in een burn-out. Ook daar herstelde ze van, maar vorig jaar kreeg ze zowel tijdens de zomer als eind december opnieuw malaria, vertelde ze begin dit jaar nog aan Het Laatste Nieuws.