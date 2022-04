1 op de 5 leerlingen op deze school heeft "label" zoals autisme of ADHD: "Diagnose nodig voor ondersteuning" 

"We hebben gemiddeld vier tot vijf kinderen per klas, die extra leerzorg en zorg bij hun ontwikkeling nodig hebben. De ene al met een meer officiële diagnose dan de andere", vertelt directeur van de Vrije Basisschool Jan Rosier in Lanaken Wendy Peerlings in "Laat". Naast directeur is Peerlings ook psychomotorisch therapeut en auteur van het boek "Normale kinderen. Ze bestaan nog".



Met zo'n 25 leerlingen per klas, telt haar basisschool dus zo'n één op de vijf leerlingen met een "label". Het gaat dan om gedrags- of ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD of dyslexie. "Je merkt dat dat aantal de afgelopen jaren toeneemt," vertelt Peerlings.