Acht scholen uit Vlaams-Brabant worden peter van een natuurgebied

Jaarlijks nemen zowat 160 scholen deel aan Educatief Natuurbeheer, een project van de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt. "Hierbij leren leerlingen van de derde graad lagere school over de natuur en natuurbeheer én gaan actief aan de slag in een natuurgebied in hun buurt. Wanneer een school meer dan 10 jaar actief is in een natuurgebied, krijgt ze er het peterschap over", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.