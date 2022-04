Hoe de verkiezingen in Frankrijk een voorbode kunnen zijn van de volgende verkiezingen in België

De Franse verkiezingen hebben intussen ook de Franstalige politiek overhoop gezet. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez kwam in een politieke storm terecht omdat hij, in een kopie van het Franse presidentsdebat, in “Terzake”, met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken debatteerde.

Het was een stoutmoedige zet van Bouchez die niet alleen al zijn partijgenoten over zich heen kreeg – ‘de voorzitter speelde wéér eens cavalier seul in zo'n gevoelige kwestie’ - maar ook alle coalitiegenoten die meteen eisten dat de MR het cordon sanitaire zou bevestigen. In Franstalig België houdt dat cordon ook een verbod in om met een extreemrechtse partij te debatteren. En omdat de andere partijen dreigden met een coalitiewissel in de Waalse regering, is de MR intussen al door het stof beginnen te kruipen.

In Franstalig België struikelen partijen en pers dus over een debat met Tom Van Grieken in Vlaanderen, maar duizenden Franstaligen kijken zonder enig probleem naar het debat met Marine Le Pen, en alle Franstalige kranten vullen talrijke bladzijden met de verslaggeving erover. Het lijkt wel of ze soms met twee maten meten, daar aan de andere kant van taalgrens.