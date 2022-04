Ancienne Belgique in Brussel opent rouwregister voor rocklegende Arno

Vanaf vandaag kunnen fans van Arno een rouwregister tekenen in het café van de Ancienne Belgique. De concertzaal was voor de rocklegende een tweede thuis. "Voor Arno was de AB niet enkel een plek waar hij concerten gaf", zegt artistiek directeur van de Ancienne Belgique, Kurt Overbergh. "Hij kwam ook geregeld naar optredens kijken van jonge bands, of gewoonweg iets drinken in het café van de AB. Hij noemde het letterlijk zijn tweede woonkamer. Daarom moest er in zijn geliefde AB ook een rouwregister liggen."