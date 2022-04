ANZAC-day: Passendale en Zonnebeke onthullen grote silhouetten

Op ANZAC-day herdenken we de Australiërs en Nieuw-Zeelanders die meevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor zijn twee grote herdenkingssilhouetten onthuld. Eentje in het Polygoonbos in Zonnebeke en eentje aan de Oude Kaasmakerij in Passendale. De silhouetten uit staal zijn meer dan 2 meter hoog en anderhalve meter breed. In Zonnebeke staat een silhouet van een Australische soldaat, in Passendale dat van een Nieuw-Zeelandse soldaat.

Tijdens de Derde Slag om Ieper (Passchendaele 1917), zijn in de omgeving van Zonnebeke een groot aantal Australische en Nieuw-Zeelandse troepen ingezet. Samen vormden zij het "Australian and New-Zealand Army Corps (ANZAC). Eerst wonnen ze snel terrein, maar op 12 oktober ging het fout. In enkele uren tijd verloor de Nieuw-Zeelandse divisie meer dan 800 mensen. "Het Nieuw-Zeelands silhouet staat vlakbij de startlijn van die mislukte aanval in Passendale en kijkt uit over het slagveld van die dag", zegt Erwin Ureel. Hij is vrijwilliger bij de Genootschap Passchendaele Society 1917.

De inhuldiging van de silhouetten is maar liefst vier keer uitgesteld door de corona-epidemie.