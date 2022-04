Archeologen speuren naar oorsprong van Roeselare in historisch centrum van de stad

Romeinse schatten of potjes met gouden munten verwachten de archeologen niet meteen op deze plek. “Maar vergis je niet, deze site is van goudwaarde voor het historische onderzoek. Gelegen tussen de Grote Markt, de Botermarkt en de Sint-Michielskerk zitten we hier echt in het historisch hart van de stad. De site is al eeuwenlang bebouwd, maar dat is eigenlijk ons geluk. Nu de gebouwen werden gesloopt en ook de bodemplaten worden verwijderd, verbreken we de zegels naar het verleden. Tussen de kelders van de oude gebouwen, vonden we nog een bodem opgebouwd uit verschillende onaangeroerde archeologische lagen. Maar ook beer- en waterputten met allerlei organisch, afval- en ander materiaal. Zo’n plekken bevatten enorm veel informatie over de geschiedenis van de stad en de inwoners.”