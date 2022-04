Auto in Parijs rijdt in op agenten, politie doodt twee mensen

De feiten speelden zich af op de Pont-Neuf, in het centrum van de hoofdstad. De wagen reed tegen het verkeer in en reed met hoge vaart in de richting van de agenten. Die voelden zich daardoor gedwongen het vuur te openen op het voertuig, luidt het. Meer informatie is er voorlopig niet.

Het is niet duidelijk of deze feiten iets te maken hebben met de presidentsverkiezingen die gisteren plaatsvonden in het land. Na het bekendmaken van de resultaten werd op verschillende plekken in het land geprotesteerd.