BEKIJK - Franse president Macron en echtgenote Brigitte aan VRT NWS: "Vooruitgaan en verenigen, dat gaan we doen"

Na zijn overwinningstoespraak stond de huidige en nieuwe Franse president Emmanuel Macron ook onze journalist in Parijs, Steven Decraene, even te woord. "We gaan iedereen verzamelen en vooruitgaan", zei Macron. "Dit is ook een boodschap van hoop voor Europa." Ook aan zijn echtgenote Brigitte Macron kon Decraene een vraag stellen. "Een opluchting? Het is vooral een grote eer." Bekijk het korte interview in bovenstaande video.