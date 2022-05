Brandweer Brussel houdt oefening in treinstation Schumann

Geregeld oefenen maakt deel uit van het beroep van brandweerman/vrouw. "We moeten hier zo snel en efficiënt mogelijk optreden, want dit is een belangrijk knooppunt voor de spoorwegen", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "Wij zijn ook zeer tevreden met de uitrusting die Infrabel ons hier ter beschikking stelt. Ideaal zou zijn dat we in een tunnel ook écht kunnen oefenen. Nu moeten onze mensen daarvoor nog naar Zwitserland, waar ze veel ervaring hebben met tunnelbranden, met echte vlammen en rook. Het bezoek dat onze mensen hier brengen, gebeurt in aanloop naar die oefeningen in Zwitserland. Tegen 2023-2024 moeten al onze mensen hier eens komen oefenen zijn", stelt Derieuw.