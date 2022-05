Circuslessen voor zestigplussers in Leuven

De plannen voor circuslessen voor oudere mensen in Leuven dateren al van voor corona. Maar pas nu worden de lessen realiteit. Het is een initiatief van Rika Taeymans, de bezielster van de circusschool 'Cirkus in beweging' in Leuven. "Ik was op reis in Australië en zag daar hoe een groep van oudere mensen circusvoorstellingen gaf en optrad in rusthuizen. Ze kwamen bij wijze van spreken mankend toe, maar hingen daarna zwierig aan de trapeze. Ik ben nu zelf 64 jaar oud en vindt het een goed idee om dat eens in Leuven te proberen."