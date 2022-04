Rioolrenovatie met "kous" in Houthalen-Helchteren moet een voorbeeld zijn voor Vlaanderen 

"We willen zicht hebben op het rioolstelsel in heel Vlaanderen. Op dit moment weten we nog te weinig waar de rioleringen zitten en wat de stand van zaken is” zegt Vlaams minister Zuhal Demir. “Gemeenten moeten het rioolstelsel in kaart brengen, een stand van zaken opmaken en geregeld inspectie uitvoeren om daar waar nodig proactief te renoveren zodat we op lange termijn grote kosten kunnen vermijden.”