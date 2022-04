Na VS krijgt ook Canada eigen versie van het Eurovisiesongfestival

"De fenomenale songwriting en de buitengewone muzikaliteit in dit land kunnen tegen elke in de wereld op en daarom is Canada de perfecte thuisbasis voor de volgende versie van het Eurovisiesongfestival", zegt Lindsay Cox van het productiehuis. "Eurovision Canada zal twee krachten bundelen die ons land altijd samen hebben gebracht: fantastische muziek en een live spektakel."