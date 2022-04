Weinig enthousiasme bij Franse kranten over winst Macron: "Een overwinning, duizend uitdagingen"

De rechtse krant Le Figaro heeft het over een "grote overwinning" voor Emmanuel Macron, maar ook over "grote uitdagingen". "Het lijkt een bekroning", schrijft redacteur Alexis Brézet. "Bravo voor de artiest! Na die moeilijke vijf jaar is deze prestatie niet min. (...) Maar in werkelijkheid is het marmeren standbeeld een reus op lemen voeten Want wie gelooft dat zijn populariteit verankerd zit in de realiteit?"