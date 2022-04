Gebroeders Van Eyck ("Het lam gods") kwamen uit Bergeijk en niet uit Maaseik, zegt historicus in Nederland

Jan en Hubert Van Eyck, van wie tot nu werd aangenomen ze aan het eind van de 14e eeuw geboren werden in Maaseik, waren in werkelijkheid afkomstig van Bergeijk, vlak over de grens boven Lommel. Dat beweert de Nederlandse historicus dr. Lucas Van Dijck, die na jarenlange studie een boek over de Van Eycks heeft geschreven.

Volgens hem veranderden de schilderende broers na hun vertrek hun naam in Van Eyck om die te kunnen gebruiken als kunstenaarsnaam. Maar eigenlijk zouden ze Jan en Hubert Bac van Broechoven hebben geheten. De negen kinderen van Jan Van Eyck en de vier van Hubert noemden zich ook Bac of Bacx. De familie woonde in het kasteeltje Portync in Bergeijk, gelegen aan het Eijckereinde.