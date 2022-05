Genk wil meer speelstraten in de zomer: "Belangrijk dat kinderen van eenzelfde straat elkaar ontmoeten"

Vorig jaar waren er in heel Genk 5 van zulke speelstraten, maar de stad wil er minstens dubbel zo veel. En daarom wordt het reglement aangepast. "We zien dat vooral in het verleden de lange periode een probleem was bij de Genkenaar", zegt schepen Karel Kriekemans (CD&V). “Je moest de aanvraag voor de hele zomerperiode indienen, maar we hebben de duur nu ingekort. Een speelstraat kan nu ook voor een week of voor een weekend aangevraagd worden. De lengte in de aanvraag is bespreekbaar, maar we hopen natuurlijk een zo groot mogelijke zone. Het mag kleiner, maar dat hangt natuurlijk af van het straatprofiel.”