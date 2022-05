Genkse bewoners vragen om op te treden tegen straatracers: "Soms meerdere keren per dag"

De Zuiderring is een vierbaansweg tussen een woonwijk en een industriegebied, er mag niet sneller dan 70 kilometer per uur gereden worden. Maar volgens enkele buurtbewoner wordt de straat soms gebruikt om te racen en leidt dat tot gevaarlijke situaties. "Ze trekken fel op met de auto om dan weer heel hard te remmen", vertelt buurtbewoner Eric Plavoets. "Of ze driften op het rondpunt." Nu het zomer in aantocht is vreest de buurt voor meer overlast. "In de zomer zijn er ook heel wat moto's die komen aangeracet, dan zijn het er echt meerdere per dag", aldus Eric.