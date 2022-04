Amelie uit Gent ontdekt grafzerk uit 1883 met eigen voornaam in tuin: "Weten niet waar steen vandaan komt"

Toen Amelie De Bock en haar partner wat graafwerken aan het uitvoeren waren om een nieuw gazon aan te leggen, stootten ze op een zware steen. Eerst dachten ze dat het om het deksel van een oude regenput ging, maar toen ze de steen omdraaiden, bleek het om een grafzerk te gaan. "We hebben die afgespoeld en proberen te ontcijferen. Het eerste wat ik zag, was mijn eigen voornaam, maar met een andere achternaam: Vander Cruyssen. We hebben de naam van de vrouw daarna op het internet opgezocht en toen bleek dat ze in 1883 in Gentbrugge overleden was. Ze is niet in onze tuin overleden voor alle duidelijkheid", vertelt De Bock.