Oostende weigert eerherstel voor heks die 400 jaar geleden is verbrand: "We hebben andere zwarte katten te geselen"

In 1605 werd Lievine Ingelberts door de burgemeester en schepenen van Oostende ter dood veroordeeld. Nu, zoveel honderden jaren later, vraagt oppositieraadslid Vanessa Vens (Vooruit) om die zogenoemde heks eerherstel te geven. Maar schepen van Erfgoed Bart Plasschaert (CD&V) wil geen tijd stoppen in een symbooldossier dat volgens hem de problemen van nu niet oplost.

"Om het in heksentermen te zeggen: op het ogenblik hebben we andere zwarte katten te geselen", begint Plasschaert. "We hebben covid, de Oekraïne-oorlog, de energieprijzen die enorm aan het stijgen zijn, de stijgende loonlasten... Ik denk dat we ons op andere zaken moeten concentreren. Daarnaast is het een heel specifiek dossier uit 1605, waarvan niemand juist weet wat er gebeurd is. De aanklacht staat wel op papier, maar het is waarschijnlijk niet goed onderzocht. Ik vraag me ook af hoe we de gebeurtenissen van toen nog kunnen onderzoeken."