12 centimeter groot en 70 gram licht: Zwin Natuurpark viert geboorte van drie ooievaarsjongen

In Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist zijn 3 ooievaarsjongen geboren. De opzichters ontdekten ze vanmorgen vroeg. De dieren kwamen uit het ei in 2 nesten vlakbij de ooievaarstoren, een speciale uitkijktoren waar het publiek kan volgen wat er in de nesten gebeurt. De nieuwe ooievaars zijn zo'n 12 centimeter groot, wegen ongeveer 70 gram en zien er gezond uit. Wouter Faveyts van het Zwin Natuurpark: "We konden deze ochtend vaststellen dat er op 2 nesten jonge ooievaars werden geboren, minstens 3 die we kunnen zien. Ze zagen er mooi wit donzig uit. Ze waren al goed opgedroogd en ze waren heel beweeglijk."