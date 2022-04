Honderden inwoners Boortmeerbeek protesteren tegen fusie met Mechelen, burgemeester geeft "grote fout" toe

Ook in Mechelen stond er vanavond op de gemeenteraad één thema centraal: de fusie met Boortmeerbeek. De aanwezige oppositiepartijen waren niet te spreken over de manier waarop het stadsbestuur een mogelijke fusie met Boortmeerbeek heeft aangepakt. Bij CD&V klonk ongenoegen. "Wat een week, dit hadden we niet zien aankomen", zei fractieleider Stefaan Deleus. "Een fusie met Boortmeerbeek gaat in tegen alles: provincie, regiovorming, noem maar op. De enige reden voor deze fusie zou financieel zijn, maar er is geen draagvlak voor. Er is blijkbaar ook al een heel traject afgelegd, maar toch stond de fusie niet op de agenda van de gemeenteraad. Wat hebben we nu bereikt? Het idee van fusies staat voor ons onder een negatief daglicht want niemand wil nog met Mechelen in gesprek gaan. We hebben alle buurgemeenten in het harnas gejaagd."