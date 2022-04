Kane Tanaka (119) is overleden, de oudste mens van de wereld én de op één na oudste mens ooit

Kane Tanaka: de naam zegt je misschien niet meteen iets, maar haar overlijden is wereldnieuws. Want Tanaka was de oudste persoon ter wereld. De Japanse vrouw stierf vorige week dinsdag in een rusthuis waar ze al jaren woonde. Zelf zei ze ooit dat ze nog nooit zo gelukkig was als op haar oude leeftijd. Ze hoopte 120 jaar te worden, maar dat is haar dus net niet gelukt.