Alle kinderen uit Boetsja die naar België kwamen, wonen nu bij pleeggezinnen: "Zorg maar vooral ook normaliteit bieden"

De 68 kinderen kwamen vorige week donderdag in ons land aan. De eerste dagen zijn ze gezamenlijk opgevangen, vertelt David Lowyck van Minor Ndako in het Radio 1-programma "De ochtend". Minor Ndako is een jeugdorganisatie die zich onder andere inzet voor de opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. In het verleden ving ze ook al kinderen uit Syrië en Afghanistan op.

De kinderen stellen het redelijk goed, weet Lowyck. "Ze zijn goede vrienden geworden. Het is een heel hechte groep." Sinds afgelopen weekend zijn de kinderen van 10, 11 en 12 jaar allen naar pleeggezinnen gebracht. De broers en zussen worden in eenzelfde pleeggezin opgevangen, de anderen alleen. Minor Ndako staat nu samen met Pleegzorg, die de pleeggezinnen screende, in voor de begeleiding van de pleegouders. "We zijn 24 op 7 bereikbaar."